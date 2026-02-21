'Let će odvesti ljude dalje u svemir nego ikada ranije' NASA otkrila kada će lansirati misiju Artemis II na Mesec

Američka administracija za aeronautiku i svemir (NASA) saopštila je danas da će, nakon odlaganja, lansirati istorijsku misiju Artemis II na Mesec najverovatnije 6. marta.

Administrator NASA Džared Isakman je kazao da će Artemis II biti lansiran nakon što je uspešno završio test punjenja gorivom, zbog kojeg je misija obustavljena ranije ovog meseca, prenosi Gardijan.

On je kazao da je postignut "veliki napredak" od prvobitne generalne probe, tokom koje su inženjeri otkrili curenje tečnog vodonika iz rakete sistema za lansiranje u svemir (SLS) na lansirnoj rampi na Kejp Kanaveralu na Floridi.

Četiri astronauta misije, tri Amerikanca i jedan Kanađanin, danas su ušli u drugi period karantina u očekivanju novog datuma lansiranja.

NASA ima nekoliko raspoloživih datuma početkom marta za lansiranje Artemisa II, koji će izvršiti desetodnevno putovanje oko Meseca, ali neće sleteti na njega.

Let će odvesti ljude dalje u svemir nego ikada ranije a, prema NASA, misija će leteti oko 7.600 kilometara iza druge strane Meseca, nadmašujući rekord udaljenosti koji je 1970. godine postavio Apolo 13.

Autor: Marija Radić