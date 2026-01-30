Let do Meseca ponovo odložen! Otkazan i test punjenja rakete gorivom

AKTUELNO

NASA je odložila prvo lansiranje programa Artemis sa posadom ka Mesecu zbog ekstremno niske temperature koja se očekuje na mestu lansiranja na Floridi, saopštila je američka svemirska agencija.

Lansiranje četiri astronauta ka Mesecu i nazad u okviru misije Artemir II sada je planirano najranije za 8. februar, dva dana kasnije nego što je prvobitno bilo predviđeno, prenosi ABC.

Zbog hladnoće, NASA je otkazala i test punjenja gorivom rakete visoke 98 metara, koji je trebalo da se održi tokom vikenda. Ključna generalna proba sada je zakazana za ponedeljak, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Promena termina ostavlja NASA samo nekoliko mogućih dana u februaru za lansiranje, nakon čega bi misija bila pomerena za mart.

- Svako dodatno kašnjenje dovelo bi do pomeranja iz dana u dan - navela je NASA u saopštenju.

Zvaničnici su istakli da grejači održavaju kapsulu Orion na vrhu rakete na odgovarajućoj temperaturi, dok se sistemi rakete prilagođavaju hladnim uslovima. Komandant misije Rid Vajzman i ostali članovi posade i dalje se nalaze u karantinu u Hjustonu, a njihov dolazak u Svemirski centar Kenedi i dalje je neizvestan.

Ovo će biti prvo slanje astronauta ka Mesecu u više od 50 godina, nakon što je misija Apolo 17 1972. godine okončala originalni program istraživanja Meseca.

Amerika je tokom programa Apolo od 1969. do 1972. postala prva i jedina zemlja koja je poslala ljude na Mesec. Na lunarnu površinu spustilo se 12 astronauta. Misija Artemis nazvana je tako po starogračkoj boginji Artemidi, sestri bliznakinji Apolona, po kome je nazvan najuspešniji svemirski program.

