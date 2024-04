Boing i NASA odlučili da lansiraju novu svemirsku letelicu sa posadom - Objavljeni detalji misije

Posle višegodišnjih odlaganja i niza problema tokom probnih letova, Boingova svemirska letelica Starlajner je konačno spremna za prvo lansiranje sa posadom.

Ta misija je na dobrom putu da poleti iz Floride već 6. maja, noseći astronaute NASA Suni Wilijams i Buča Vilmora na Međunarodnu svemirsku stanicu, piše CNN.

Zvaničnici Boinga i NASA odlučili su u četvrtak da pokušaju lansiranje u roku kraćem od dve nedelje. Međutim, Ken Bauersoks iz direktorata NASA za svemirske misije kaže da 6. maj „nije neki magični datum“. „Lansiraćemo kad budemo spremni“, rekao je.

Ako sve bude kako treba, Starlajner će se pridružiti letelici Kru Dragon kompanije Spejseks u redovnim putovanjima do svemirske stanice, prevozeći astronaute NASA i njenih partnerskih svemirskih agencija.

#Starliner is go for launch.



Following a Flight Test Readiness Review with @NASA, we're proceeding with plans for Starliner’s Crew Flight Test, targeting May 6 at 10:34 p.m. ET.



Learn more: https://t.co/iywM47cOyO



📸: @NASAKennedy pic.twitter.com/By6zxJ5fYP — Boeing Space (@BoeingSpace) 25. април 2024.

Takav scenario – sa Dragonom i Starlajnerom koji lete redovno – američka svemirska agencija čeka odavno. „To je istorija u nastajanju. Sad smo u zlatnom dobu svemirskog istraživanja“, rekao je ranije Bil Nelson iz NASA za misiju Starlajner.

Spejseks i Boing su razvili svoje letelice u okviru komercijalnog programa NASA za transport ljudi, partnerstva sa izvođačima iz privatnog sektora. Od početka je cilj NASA bio da obe kompanije funkcionišu istovremeno. Letelice bi služile kao podrška jedna drugoj, omogućavajući astronautima da nastave let čak i ako tehnički problemi ili druge smetnje prizemlje jednu od letelica.

NASA nije zamišljala, pak, da će Kru Dragon funkcionisati sam skoro četiri godine do prvog probnog leta Starlajnera sa posadom. U prvim danima programa – Spejseks i Boing su zaključili ugovore 2014. godine – NASA je favorizovala Boing, bliskog partnera još od sredine 20. veka, smatrajući Spejseks relativno mladom i nestabilnom kompanijom.

The two NASA astronauts assigned to Boeing’s first human spaceflight arrived at their launch site Thursday, just over a week before their scheduled liftoff, AP reports https://t.co/1Gf6qVZi12 — Bloomberg Technology (@technology) 26. април 2024.

Međutim, trka Boinga i Spejseksa imala je drugačiji tok. Probni let Starlajnera u 2019. bio je neuspešan. Letelica se nije spojila sa svemirskom stanicom zbog problema sa softverom, uključujući nesinhronizovan interni sat sa odstupanjem od 11 časova.

Spejseks je, pak, ispisao istoriju u maju 2020. lansirajući probni let Demo-2, koji je odvezao dva astronauta na dvomesečnu misiju na MSS. Dragon od tada obavlja redovne letove, prevozeći astronaute NASA, a čak i klijente i turiste koji plate. Ta letelica je izvela 13 letova sa posadom u orbitu.

Boing se nekoliko godina muči sa nizom izazova. Odeljenje za komercijalni aviosaobraćaj se takođe suočilo sa nizom skandala, uključujući kontrolu kvaliteta, koji su oštetili ugled kompanije. Zvaničnici NASA su u jednom trenutku čak priznali da su više proveravali Spejseks i njegove nekonvencionalne metode, dok su se problemi sa Boingom provukli.

Boeing and NASA decide to move forward with historic crewed launch of new spacecraft https://t.co/ymDSLYyOfv — CTV News (@CTVNews) 26. април 2024.

Niz problema uključuje padobrane, materijal za zaštitu električnog sklopa i ventile.

Prilikom majskog inauguracionog leta sa posadom Boing će koristiti „sasvim prihvatljivo unapređenje“, kažu zvaničnici.

„Ne bismo bili ovde da nismo spremni. Mi smo spremni. Letelica je spremna, timovi su spremni“, izjavio je Vilmor po dolasku astronauta na kosmodrom.

U svakom slučaju, astronauti će imati mogućnost manuelne kontrole ukoliko nešto ne bude po planu.

Vilijams je izjavila: „Imam puno poverenje ne samo u naše sposobnosti i sposobnosti letelice, već i našeg kontrolnog centra, koji je spreman za izazov“.