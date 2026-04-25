Šok iz Kine! Pentagon u problemu: Prvi ratni nosač dronova na isplovio u Južno kinesko more

Mornarica Narodnooslobodilačke vojske Kine (NOAK) rasporedila je svoj prvi ratni brod, prvenstveno izgrađen za raspoređivanje bespilotnih letelica, nosač aviona klase 076 „Sečuan“, za svoju prvu međuregionalnu misiju obuke u Južnom kineskom moru.

Ovo dolazi nakon više ranijih probnih pomorskih testova, od kojih je prvi počeo 14. novembra 2025. godine, i u skladu je sa planiranim rasporedom razvoja broda. Lokalni analitičari su procenili značajna ispitivanja kako bi obeležili brz i efikasan napredak ka ulasku u službu. Ispitivanja će testirati performanse višestrukih sistema i platformi na brodu, uključujući i vežbe na nivou sistema. Prethodna probna pomorska testova su bila osmišljena da identifikuju i reše tehničke probleme, uz istovremeno usavršavanje ukupnih performansi pre ulaska u službu i omogućavanje posadi da se bolje upozna sa jedinstvenim mogućnostima nove klase brodova.

Južno kinesko more se razlikuje od prethodno testiranih voda, sa svojim složenim klimatskim i morskim uslovima koji predstavljaju idealno okruženje za procenu prilagodljivosti „Sečuana“. Testiranje tamo će omogućiti sveobuhvatniju procenu performansi broda „Sečuan“ u različitim pomorskim okruženjima. Kineski analitičari su predvideli da će naknadna ispitivanja verovatno uključivati vežbe integracije koje uključuju avione sa nosača aviona, helikoptere i amfibijske snage, jer je ratni brod sposoban da deluje i kao amfibijski jurišni brod. Spekulisalo se da bi brod mogao da prođe kroz Tajvanski moreuz kao deo testiranja, i dok je u Južnom kineskom moru, mogao bi biti primoran da deluje u blizini ratnih brodova ili aviona iz neprijateljskih država, uključujući Sjedinjene Države, koje održavaju značajno regionalno prisustvo.

Sa deplasmanom od 50.000 tona, „Sičuan“ briše granicu između amfibijskog jurišnog broda, poput lakše klase Tip 075 na kojoj je baziran njegov dizajn, i punog nosača aviona poput novog supernosača aviona „Fuđijan“ od 85.000 tona. Projektovan je da primi manje vazdušno krilo, za koje se očekuje da će se uglavnom, ako ne i u potpunosti, sastojati od bespilotnih letelica, uključujući nove tipove bespilotnih stelt lovaca kao što je GJ-11. Karakteristična karakteristika broda „Sečuan“ jeste da je to treći nosač aviona na svetu koji je integrisao sistem elektromagnetnog katapultiranja, nakon američkog supernosača aviona „USS Gerald Ford“ i supernosača aviona „Fujian“. Iako je mali u poređenju sa supernosačima aviona, i dalje je veliki po međunarodnim standardima, sa većim deplasmanom od nosača aviona klase „Wasp“ i klase „America“ američke mornarice koji mogu da prime F-35B, i od najvećeg evropskog nosača aviona, nuklearnog broda „Charles de Gaulle“ od 41.000 tona.

„Sečuan“ nema direktne analoge sa sličnim deplasmanom ili mogućnostima bilo gde u svetu, iako je rastući značaj bespilotne avijacije podstakao spekulacije da će druge zemlje nastojati da razviju slične brodove u budućnosti. Dok su državni mediji izveštavali da brod može da primi avione sa fiksnim krilima poput novog lovca pete generacije J-35, analitičari su generalno bili skeptični da je takvo vazdušno krilo namenjeno za brod. Brod ima očekivani kapacitet da upravlja približno 28-35 aviona u zavisnosti od njihove veličine. Iako se očekuje da će se njegovo vazdušno krilo u početku fokusirati na udarne i izviđačke operacije, proširenje mogućnosti bespilotnih letelica za izvođenje operacija vazduh-vazduh znači da bi se to moglo promeniti u budućnosti.

Autor: D.Bošković