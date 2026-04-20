Kineski nosač aviona prošao kroz Tajvanski moreuz: Raste napetost u Aziji

Kineski nosač aviona "Lijaoning" prošao je kroz Tajvanski moreuz, saopštilo je Ministarstvo odbrane Tajvana, kineskog regiona.

U saopštenju se navodi da je to prvi prolazak kineskog nosača aviona kroz Tajvanski moreuz od kraja prošle godine, prenosi Rojters.

Ministarstvo je navelo da je "Lijaoning" prošao kroz moreuz i da su tajvanske oružane snage održavale "pažljiv i kontinuirani nadzor" tokom njegovog prolaska.

"Liaoning" je najstariji od tri operativna nosača aviona u Kini.

Autor: Marija Radić