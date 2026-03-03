EVROPA SE UKLJUČUJE U RAT: Makron šalje nuklearni nosač aviona u Mediteran!

Dok Bliski istok gori, a iranska odmazda dostiže vrhunac, francuski predsednik Emanuel Makron povukao je radikalan potez. Večeras je izdao naređenje da ponos francuske flote, nosač aviona „Šarl de Gol”, hitno isplovi ka Sredozemnom moru.

Le président de la République Emmanuel Macron a évoqué sur les voies maritimes bloquées : «J'ai donné l'ordre que le porte-avions Charles De Gaulle fasse route vers la Méditerranée», sur CNEWS



Toute l'info est à retrouver sur https://t.co/wCnzQBE1GX pic.twitter.com/ejYaqxYYlK — CNEWS (@CNEWS) 03. март 2026.

Makronov cilj je jasan – formiranje moćne koalicije koja će pokušati da osigura ključne pomorske puteve.

HORMUZ JE ZATVOREN – SVET U BLOKADI

„Ormuski moreuz je danas zatvoren!”, alarmirao je Makron, potvrđujući najcrnje slutnje o potpunom kolapsu trgovine naftom. Francuska ovim potezom želi da se postavi kao "stabilna sila" koja će obezbediti vitalne rute, dok cene energenata na svetskom tržištu dostižu istorijske maksumume zbog sukoba u Persijskom zalivu.

STRAH OD TOTALNOG SUKOBA

Iako Makron tvrdi da Francuska teži očuvanju mira, slanje najmoćnijeg broda francuske mornarice signalizira da se Evropa sprema za najgori scenario. Dok Tramp „nokautira” iransku vojsku, a Izrael sravnjuje ciljeve u Teheranu, dolazak francuskog nosača aviona pretvara Mediteran u zonu visoke borbene gotovosti.

Autor: D.S.