AKTUELNO

Svet

EVROPA SE UKLJUČUJE U RAT: Makron šalje nuklearni nosač aviona u Mediteran!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Markus Schreiber ||

Dok Bliski istok gori, a iranska odmazda dostiže vrhunac, francuski predsednik Emanuel Makron povukao je radikalan potez. Večeras je izdao naređenje da ponos francuske flote, nosač aviona „Šarl de Gol”, hitno isplovi ka Sredozemnom moru.

Makronov cilj je jasan – formiranje moćne koalicije koja će pokušati da osigura ključne pomorske puteve.

HORMUZ JE ZATVOREN – SVET U BLOKADI

„Ormuski moreuz je danas zatvoren!”, alarmirao je Makron, potvrđujući najcrnje slutnje o potpunom kolapsu trgovine naftom. Francuska ovim potezom želi da se postavi kao "stabilna sila" koja će obezbediti vitalne rute, dok cene energenata na svetskom tržištu dostižu istorijske maksumume zbog sukoba u Persijskom zalivu.

STRAH OD TOTALNOG SUKOBA

Iako Makron tvrdi da Francuska teži očuvanju mira, slanje najmoćnijeg broda francuske mornarice signalizira da se Evropa sprema za najgori scenario. Dok Tramp „nokautira” iransku vojsku, a Izrael sravnjuje ciljeve u Teheranu, dolazak francuskog nosača aviona pretvara Mediteran u zonu visoke borbene gotovosti.

Autor: D.S.

#Emanuel Makron

#Francuska

#Hormuz

#Iran

#Sredozemno more

#kriza

#nafta

#nosač aviona

#rat na Bliskom istoku

#Šarl de Gol

POVEZANE VESTI

Svet

ODLUČENO, TRAMP ŠALJE NAJVEĆI RATNI BROD NA SVETU NA IRAN! Umesto 'Buša' izabran 'Ford' - Dokazao se u Venecueli

Svet

Makron: Postoji rizik da Evropa umre

Svet

'NAŠE MISLI SU SA PORODICAMA' Makron: Francuska je primila povređene u požaru u Švajcarskoj

Svet

Američki nosač aviona sudario se s brodom kod Egipta

Politika

'U SVETU U KOM SE SVE MENJA, DOBRO JE IMATI JAKE PRIJATELJE I ISTORIJSKU DOSLEDNOST' Makron objavio sliku sa porukom o Srbiji

Svet

Francuska zvanično priznala Državu Palestinu: Oglasio se Makron