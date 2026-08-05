TRAMP SPREMA ISTORIJSKI POTEZ, BELA KUĆA SE MEŠA U ŽIVOTE VOJNIH PORODICA! Otkriveno ko preuzima kormilo nove moćne komisije!

Američki predsednik Donald Tramp sprema se da potpiše sveobuhvatnu i izuzetno važnu izvršnu naredbu kojom se zvanično osniva nova Komisija za vojne supružnike.

Ova specijalna komisija osmišljena je sa ciljem da Beloj kući omogući direktnu vezu i uvid u sve teške izazove sa kojima se svakodnevno suočavaju vojne porodice, počevši od brige o deci i rešavanja stambenog pitanja, pa sve do problema pri zapošljavanju i teških posledica koje ostavljaju višekratna odsustva vojnika usled odlazaka na misije.

ŽENE NAJMOĆNIJIH LJUDI AMERIKE PREUZIMAJU GLAVNU REČ!

Na samom čelu ove uticajne komisije naći će se Dženifer Hegset, supruga američkog sekretara za odbranu Pita Hegseta. Pored nje, u radu ovog tela učestvovaće i Kristi Malin, supruga sekretara za unutrašnju bezbednost Markvejna Malina, kao i još dvadeset supružnika koji predstavljaju sve rodove oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Glavni zadatak ovog tela biće podnošenje godišnjih preporuka predsedniku SAD o politikama koje direktno utiču na borbenu gotovost vojske kroz pružanje snažne sistemske podrške njihovim porodicama.

GORUĆI PROBLEMI I PREKO MILION DECE U FOKUSU!

Prema najnovijim istraživanjima organizacije "Blue Star Families", zapošljavanje i visina primanja vojnih supružnika nalaze se na samom vrhu liste najvećih briga za porodice aktivnih vojnika. Odmah iza toga slede problemi vezani za dugotrajnu odvojenost od porodice, dostupnost brige o deci, naknade za stanovanje i adekvatno obrazovanje najmlađih. Koliko je ovo važna tema za čitavu naciju govori i podatak da u ovom trenutku više od milion dece u Americi ima makar jednog roditelja koji se nalazi na aktivnoj vojnoj dužnosti.

