TRAMP PREUZIMA KONTROLU NAD NAFTOM VENECUELE: Izdata hitna naredba, milijarde dolara pod ključem Vašingtona!

Predsednik SAD Donald Tramp izdao je novu izvršnu naredbu kojom se svi prihodi od prodaje venecuelanske nafte stavljaju pod direktnu zaštitu Amerike.

Ovom odlukom, novac od "crnog zlata" postaje nedostupan za sudske postupke i privatne poverioce, a SAD preuzimaju ulogu glavnog kontrolora venecuelanskih resursa.

Vašington upravlja prodajom: Na tržište stiže 50 miliona barela

Administracija Donalda Trampa planira da preuzme upravljanje nad 30 do 50 miliona barela sirove nafte koja je ranije bila pod sankcijama. Amerika će direktno kontrolisati prodaju na globalnom tržištu, a Tramp je jasno poručio: američke kompanije će sarađivati sa Vašingtonom, a ne sa vladom u Karakasu.

U naredbi je istaknuto da bi zaplena ovih sredstava od strane trećih lica mogla da „potkopa napore SAD da obezbede ekonomsku i političku stabilnost u Venecueli“.

Novac ostaje "vlasništvo Venecuele", ali ga drži Amerika

Iako se u dokumentu navodi da prihodi od nafte formalno ostaju vlasništvo Venecuele, naglašeno je da ih SAD drže za „vladine i diplomatske svrhe“. Praktično, to znači da novac ne podleže privatnim potraživanjima i da Karakas ne može da mu pristupi bez odobrenja Bele kuće.

Tramp je ovu situaciju okarakterisao kao pitanje nacionalne bezbednosti, navodeći da bi gubitak kontrole nad tim sredstvima predstavljao „neuobičajenu i vanrednu pretnju“ za Sjedinjene Američke Države.

Naftaši oprezni: "Trenutno ne treba ulagati"

Ova odluka dolazi u trenutku kada čelnici naftnih giganta izražavaju sumnju u brz oporavak Venecuele. Izvršni direktor „EksonMobila“ (ExxonMobil) Daren Vuds bio je direktan, ocenivši da zbog ogromne nestabilnosti u Venecuelu trenutno „ne treba ulagati“.

Pravni osnov za ovaj potez Tramp je pronašao u Zakonu o nacionalnim vanrednim situacijama, čime je još jednom potvrdio agresivan kurs prema rešavanju krize u ovoj južnoameričkoj zemlji.

