Piloti nestalog aviona pronađeni živi u sibirskoj tajgi posle dva dana

Dvojica članova posade aviona "Cesna 182", koji je pre dva dana nestao tokom patroliranja nad šumskim požarima u Irkutskoj oblasti, pronađeni su živi, saopštile su danas regionalne službe za vanredne situacije.

Guverner Irkutske oblasti Igor Kobzev naveo je da su piloti uspeli da se popnu na uzvišenje odakle su pomoću improvizovane radio-stanice poslali svoje koordinate, prenela je agencija RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, nalaze se oko 90 kilometara od grada Bodajbo, a u njihovu evakuaciju upućen je helikopter.

Avion je nestao u ponedeljak tokom izviđanja područja zahvaćenog šumskim požarima.

Ruski Istražni komitet pokrenuo je istragu zbog sumnje na kršenje propisa o bezbednosti vazdušnog saobraćaja.

Autor: D.B.