Smrt trudnice pod velom sumnje: Muž policiji rekao da je pala sa balkona na sedmom spratu, evo šta je usledilo

Muškarac je uhapšen u Turskoj nakon što je njegova supruga, koja je bila u sedmom mesecu trudnoće, poginula kada je pala sa balkona njihovog stana, preneli su turski mediji u ponedeljak, 3. avgusta.

Suprug žrtve (37) nalazio se u stanu bračnog para, na trećem spratu zgrade u Bursi, na zapadu Turske, u trenutku njene smrti.

Žrtva, 35-godišnja državljanka Sudana i majka trogodišnje devojčice, prema navodima lista Le Figaro, bila je u braku s osumnjičenim kojeg je upoznala u Sudanu.

Muškarac je priznao da je zavisnik od inhalacionih rastvarača i da su zbog toga često imali svađe.

Policiji je rekao da je njegova supruga skočila kroz prozor nakon još jedne rasprave.

Prema pisanju Anadolije, žena je u junu bila smeštena u sklonište za žrtve porodičnog nasilja, ali se 8. jula vratila kući.

Turska ne objavljuje zvanične podatke o femicidima, pa statistiku vode organizacije za zaštitu prava žena koje prikupljaju informacije iz medijskih izveštaja o ubistvima i drugim sumnjivim smrtnim slučajevima.

Prema podacima organizacije "Zaustavićemo femicide" ("We Will End Femicide"), tokom prvih sedam meseci 2026. godine ubijeno je ili pronađeno mrtvo pod sumnjivim okolnostima 215 žena u Turskoj.

Tokom 2025. godine ista organizacija zabeležila je najmanje 294 slučaja žena koje su ubili muškarci, kao i još 297 "sumnjivih" smrti, poput padova sa balkona sa smrtnim ishodom, koje su vlasti vodile kao nerešene slučajeve ili samoubistva.

Turska se u julu 2021. godine povukla iz Istanbulske konvencije, koja obavezuje države da sprovode istrage o nasilnim smrtima žena.

Autor: D.B.