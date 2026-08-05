Smrt trudnice pod velom sumnje: Muž policiji rekao da je pala sa balkona na sedmom spratu, evo šta je usledilo

Muškarac je uhapšen u Turskoj nakon što je njegova supruga, koja je bila u sedmom mesecu trudnoće, poginula kada je pala sa balkona njihovog stana, preneli su turski mediji u ponedeljak, 3. avgusta.
Suprug žrtve (37) nalazio se u stanu bračnog para, na trećem spratu zgrade u Bursi, na zapadu Turske, u trenutku njene smrti.
Žrtva, 35-godišnja državljanka Sudana i majka trogodišnje devojčice, prema navodima lista Le Figaro, bila je u braku s osumnjičenim kojeg je upoznala u Sudanu.
Muškarac je priznao da je zavisnik od inhalacionih rastvarača i da su zbog toga često imali svađe.
Policiji je rekao da je njegova supruga skočila kroz prozor nakon još jedne rasprave.
Prema pisanju Anadolije, žena je u junu bila smeštena u sklonište za žrtve porodičnog nasilja, ali se 8. jula vratila kući.
Turska ne objavljuje zvanične podatke o femicidima, pa statistiku vode organizacije za zaštitu prava žena koje prikupljaju informacije iz medijskih izveštaja o ubistvima i drugim sumnjivim smrtnim slučajevima.
Prema podacima organizacije "Zaustavićemo femicide" ("We Will End Femicide"), tokom prvih sedam meseci 2026. godine ubijeno je ili pronađeno mrtvo pod sumnjivim okolnostima 215 žena u Turskoj.
Tokom 2025. godine ista organizacija zabeležila je najmanje 294 slučaja žena koje su ubili muškarci, kao i još 297 "sumnjivih" smrti, poput padova sa balkona sa smrtnim ishodom, koje su vlasti vodile kao nerešene slučajeve ili samoubistva.
Turska se u julu 2021. godine povukla iz Istanbulske konvencije, koja obavezuje države da sprovode istrage o nasilnim smrtima žena.
Autor: D.B.