Toplotni talas stiže i u Moskvu, evo koje se temperature očekuju u ruskoj prestonici

Moskva se sprema za toplotni talas koji će trajati do početka druge dekade avgusta, sa temperaturama koje će sutra dostići 32, a u petak 33 stepena, javlja Moskovski meteorološki zavod.

Grad je već pod narandžastim upozorenjem zbog opasnih vremenskih uslova, što znači da postoji rizik od prirodnih katastrofa i štete. Ovo upozorenje važi do večeri 7. avgusta.

Rusi mogu očekivati da će temperature prelaziti prag "jakih vrućina", koji za Moskvu iznosi 30 stepeni Celzijusa, dok je za druge regione taj prag 35 stepeni.

Iz Ruskog hidrometeorološkog centra objašnjavaju da se "jake vrućine" odnose na period između maja i avgusta kada temperatura dostigne ili pređe ove vrednosti.

U međuvremenu, temperatura na glavnoj meteorološkoj stanici u Moskvi, lociranoj na VDNH-u, u sredu je pala ispod 30 stepeni, zadržavajući se na 28,1 stepen Celzijusa.

Autor: S.M.