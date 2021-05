IZVINJENJE ZEMANA ZBOG BOMBARDOVANJA SRBIJE PRIVUKLO JE NAJVEĆU PAŽNJU! BRNABIĆ: Za sve građane Srbije ovo je svojevrsna moralna satisfakcija

Gosti u studiju ove nedelje bili su: Ana Brnabić, premijerka Srbije, Andrija Mandić iz Demokratskog fronta i novinar Nikola Tomić.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

Premijerka Brnabić je na početku emisije prokomentarisala stanje sa epidemijom koronavirusa u Srbiji i rekla da je optimista, ali da je donekle brine još uvek, kako kaže, mali procenat vakcinisanih mladih ljudi.

"Mladi drže ključ kraja epidemije i naše potpune sigurnosti i kolektivnog imuniteta", rekla je Brnabić.

Dodala je da je njihova želja da 21. juna "otvore" Srbiju, ali da će se mogućnost za to videti tek kada se približimo datumu.

"Ono što je nama važno jeste, da se ljudi što pre vakcinišu. Sutra dolazi još Fajzer vakcina, tu nema nikakvog problema", rekla je Brnabić.

Ona je rekla da Srbija ima odlične rezultate i u ekonomiji, dodaje da je prvi kvartal bio odličan.

"Industrija raste, građevinarstvo takođe, informaciono-komunikacione tehnologije su doživele jak oporavak. Mnogo nam dobro ide", rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da na svaki način pokušavaju da iskoriste sve što im se pruža i to, dodaje, obezbeđuje i dobre rezultate.

"Neto zaposlenost nam se takođe povećala", rekla je premijerka.

Komentarišući digitalne potvrde, rekla je da je Srbija prva ili druga zemlja koja je počela da ih primenjuje.

"Njih je već priznala Grčka. Takođe i UAE, Turksa, Mađarska, Španija... očekujemo svi da ih priznaju", rekla je Brnabić i dodala da su oni primer kako to treba da izgleda i da mnoge zemlje uče od Srbije. Dodala je da veruje da će i Sinofarm vakcina biti prihvaćena, kao i da će EU priznati sve vakcine.

Kada je ukidanje rominga između Srbije i Grčke u pitanju, Brnabić je rekla da se Vlada potrudila da olakša građanima u njihovom interesu.

Novinar Nikola Tomić, rekao je da se od početka trudio da poštuje sve mere i preporuke, zatim i da je revakcinisan, pa tako, kako kaže, smatra da je vreme da se sve stabilizuje.

"Slažem se da je u mladima ključ. Da treba i oni da pomognu u stvaranju imuniteta. Treba biti pragmatičan i isključivo sve gledati kroz rezultate", rekao je Tomić, dodajući da su brojke danas bile najbolje nakon duže vremena.

Kako kaže, samo ga zanima rezultat i ističe da je samo on i bitan. Takođe, dodaje da je vakcinacija prvostepeno pitanje za našu zemlju.

"Ne smatram da su vaučeri za vakcinaciju nešto ne dostojanstveno. Mi nismo najgori, nismo crna rupa sveta, to se dešava svuda. Neka bude što više vaučera", rekao je Tomić.

Mandić je rekao da je Crna Gora krenula svoj proces vakcinacije upravo donacijom iz Srbije.

"Iskoristio bih priliku da pozovem građane Srbije da dođu na naše more, koje je i njihovo i u našu zemlju, koja je zapravo i njihova zemlja. Kao što mnogi Beograd doživljavaju kao svoj grad, želim da i ljudi iz Srbije Crnu Goru doživljavaju tako", rekao je Mandić.

Kako kaže, i u Crnoj Gori treba da se razvijaju i druge grane privrede, a ne samo, dodaje, da gledamo da li će neko doći na našu plažu ili neće. Kako kaže, treba da se ugledamo na primeru Srbije, koja privlači najviše investicija u regionu.

PREDLOG BROJ 1: Mentalna bolest

Brnabić je rekla da su Dragan Đilas i Aleksandar Vučić iz korena različiti ljudi i dodaje da joj je jasno da Đilas ne može da razume Vučića i da misli da je to ponašanje nekog mentalno obolelog.

"Ako mene pitate Đilas ima karakter drumskog razbojnika. On se bavio politikom i želi i dalje da se bavi sa njom samo i isključivo iz razloga ličnog bogaćenja", rekla je Brnabić.

Kako kaže, on ne može da razume čoveka kao što je Vučić koji stiže sve i dodaje da razume da Đilas ne može ni da pojmi ponašanje predsednika, dodaje da je nama kao državi jako važno da nemamo više Đilasa i da imamo lidera kakav je Aleksandar Vučić.

"Kada je Đilas vodio ovu državu po prosečnim platama smo se tukli sa Albanijom i Makedonijom, a sada ne možemo da se poredimo ni po platama, zaposlenosti, ni sa jednom zemljom u regionu. Daleko smo ispred njih", rekla je Brnabić.

Tomić je rekao da je izjava Đilasa zaista pogrešna u svakom smislu, kako komunikacijski, taktički, pa i u smislu pristojnosti.

"Sa druge strane, Đilas je čovek koji se poslednjih 4 godine našao na nekoliko hiljada naslovnih strana dnevne štampe na kojima je bio nazivan sličnim izrazima, kao što je ovog puta on oslovio predsednika Vučića. To je jedna spirala koja može jednog dana da nas proguta", rekao je Tomić i istakao da nije dobro da se krećemo u krugovima nasilnog govora.

"Odgovornost za to snosi i vladajuća strana, tako i opoziciona", rekao je Tomić.

"Hajde da damo svi od sebe da spustimo loptu na svim stranama. Potpuno iracionalno je iz ugla političkih strategija i taktika reći za čoveka koga podržava toliki broj ljudi takvo nešto, i to sasvim sigurno neće biti dobro prihvaćeno od strane građana", rekao je Tomić.

Mandić je rekao da misli da postoji regionalna kampanja usmerena protiv predsednika Vučića.

"U jednom vremenu kada je Srbija uspela da se ovako podigne, ekonomski razvije i postane lider regiona, postoji potreba i opozicije i onih sa strane da toga koji se previše podigao, da ga sabiju i spuste dole", rekao je Mandić.

PREDLOG BROJ 2: Ćevapi u studiju

Komentarišući drugi predlog Tomić je rekao da je jedino što mu pada na pamet jeste, to što se stalno prave medijski skandali, jeste način da se neko pozicionira kao politička figura.

"Meni ovo na to liči. Ovo je odlaženje u potpunu krajnost koju je teško racionalizovani", rekao je Tomić.

Brnabić je rekla da ovo nema nikakve veze sa fudbalom. Dodaje da ovi ljudi, sva trojica, ozbiljno nisu normalni.

"Vuletić je bio jedan od dobrih prijatelja Veljka Belivuka. Nadam se da će istraga da pruži sve dokaze u njegovu umešanost. Kako god, da vi znate šta se desilo tom čoveku (Goksiju) desilo, a da se na taj način šalite, zaista je nezamislivo. To je užasno i odvratno. Ne znam kako neko takvo nešto može da uradi", rekla je Brnabić i dodala da oni zapravo samo govore o sebi, o tome kakvi su.

Kako kaže, strašno je kakvi su to ljudi.

Tomić je rekao da ga kao građanina brine to što se zaboravlja nešto što je bilo u startu predstavljeno u medijima, a to je, kako kaže, slučajevi korupcije.

"Kokeza, koji je navodno pustio pipke po celom sistemu, vrh Uprave carine, vrh policije... Ovo su takođe bitne stvari, o kojima već izvesno vreme ne znamo ništa šta se dešava", rekao je Tomić.

Mandić je rekao da je ovo odvratno i da smatra da ovi ljudi nisu ni svesni koje su posledice ovakvih šala i kakvu poruku šalju.

"Ovakve nedostojne priče mogu samo da podstaknu neke druge ljude, mlade, koji su na ivici da krenu u tom pravcu. Smatram da je to velika greška, posebno ako se uzme u obzir da je čovek profesor na Pravnom fakultetu", rekao je Mandić.

Brnabić je rekla da je grupa Veljka Belivuka činila takve zločine da je zemunski klan dečije obdanište za njih.

PREDLOG BROJ 3: Dan nezavisnosti

Mandić je rekao da je ova proslava 15 godina od obnove nezavisnosti nije dobra formulacija, jer, kako kaže, ovakva Crna Gora nikada nije ni postojala u prošlosti.

"Referendum je uspeo samo za one koji su bili za nezavisnost Crne Gore", rekao je Mandić.

Kako kaže, kada bi se tamo otvarale fabrike i kada bi ljudi dobili pristojan posao, ističe da oni sada žive mnogo gore nego kada su živeli u okrilju zajedničke države.

Ističe da je bio iznenađen kada je počeo taj proces solidarisanja sa Srbima sa KiM 1998. godine, dodajući da su upravo najviše u tome bili Crnogorci sa Cetinja, tako da, dodaje, ne zna šta se dogodilo tamo da se sada proklamuje tolika mržnja prema Srbima, kako iz Srbije, tako i iz Crne Gore.

Brnabić je rekla da je imala dobar sastanak sa Krivokapićem u Atini, i ističe da postoji više pitanja koja dve zemlje moraju da reše.

"Postoje za mene u ovom trenutku dve stvari koje će obezbediti i dalji uspeh Srbije, a to je da je Vučić živ i zdrav i da niko ne podriva regionalnu stabilnost. Zato se toliko plašim za obe ove stvari", rekla je Brnabić i dodala da je najbitnije da je Vučić živ i zdrav i Srbija će nastaviti da pobeđuje.

Tomić je rekao da ovde postoji deo oko strategije i egzekucije. Dodaje da promena spoljne politike Crne Gore nije trenutno moguća.

"U ovom trenutku oni ne mogu drugačije i Krivokapić je to shvatio. Ono što je po meni ključno, jeste to da ova koalicija opstane sve do narednih izbora", rekao je Tomić, i dodao da Milo Đukanović nije gotov, kao i da su njegove strukture i dalje jake.

PREDLOG BROJ 4: Pardon

Brnabić je rekla da je za sve građane Srbije ovo svojevrsna moralna satisfakcija.

"Sigurna sam da nikome ko je u NATO paktu nije bilo drago što se Zeman izvinio i što je ovo uradio. Videli ste da je to zaista bilo ljudski i da se predsednik Vučić iznenadio. Niko od nas nije očekivao tako veliki gest, veliku stvar koja će i u budućnosti otvoriti prostor za neku polemiku oko toga koliko je bilo moralno i po pravnim principima bombardovanje Srbije", rekla je Brnabić.

Dodala je da je Zeman ozbiljan političar i ozbiljan lider.

"Mislim da je Vučić, sve ove godine, izgradio drugačiji imidž Srbije i drugačije političke veze sa drugim državama, da smo došli do toga da se jedan ovakav političar izvini", rekla je Brnabić.

Tomić je rekao da je bombardovanje sasvim sigurno bilo zločin i dodaje da je odlično za našu zemlju kada nam stignu ovakve poruke.

"To je izuzetno važan deo kontinenta na koji mi nismo obraćali posebnu pažnju. Da li će drugi da slede njegov primer, bojim se da neće, nisam siguran da će toga previše biti, ali neka debata se možda i povede", rekao je Tomić.

Mandić je rekao da je ovo izvinjenje bitno i za građane Crne Gore, jer je, dodaje i ona bombardovana.

"Istina je da smo podjednako bombardovani i ovo izvinjenje doživljavamo kao veliku privilegiju od velikog političara", rekao je Mandić.

PREDLOG BROJ 5: Brioni

Brnabić je rekla da je predsednik Vučić izneo jedan logiki argument za koji niko nema baš ništa da kaže. Dodaje da to one zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova, nervira.

"I Srbija je za nepromenjivost granica, one su poznate i priznate od UN i te i takve granice priznaje više od pola sveta. Kosovo i Metohija je autonomna pokrajina u sastavu Republike Srbije i to je to što se tiče nepromenjivosti granica", rekla je Brnabić.

Kako kaže, nažalost nije laka pozicija u kojoj se nalazimo, ali dodaje da je to cena naše političke neozbiljnosti od 2008. godine kada je Priština proglasila nezavisnost.

"Sve bi to drugačije izgledalo da je Aleksandar Vučić bio tada na vlasti. Dozvolili smo tp, bez reakcije, bez referenduma, nismo bili pripremnjeni na to. Imali smo Vuka Jeremića, ministra na steroidima, koji je trčao po svetu da postigne svoje neke pozicije, a Priština je sa druge strane poturila neka priznanja od zemalja koje ga zapravo nikada nisu ni dale", rekla je Brnabić.

Kako kaže, mora da se bori sa onim što imamo i dodaje da se Vučić bori na najbolji mogući način za tu nepromenjivost granica.

Tomić je rekao da nema alternative i dodaje da je komunikacija jedino rešenje ma koliko bila teška.

"Mogli smo da vidimo scenu iz centra Zagreba koja govori po nešto. To što su navijali za naše učesnice na Evroviziji. Nije tu sve crno, iako je daleko od belog. Najiskrenije verujem u snažnu Srbiju i u njeno prirodno liderstvo u regionu. Nenasilno, mudro, pametno i da niko ne može da nam zameri ugrožavanje integriteta i suvereniteta", rekao je Tomić i dodao da kroz snagu i moć možemo da učinimo mnogo toga.

Dodaje da mnogi ne žele da vide jaku Srbiju, ali što je ona jača, to će, kako kaže, biti bolje našim građanima.

Mandić je rekao da je svaki napad na Srbiju, napad na Crnu Goru i obratno.

"Srbija je prirodni lider u regionu, kako snagom, tako i položajem. Ona ima prednost da njen narod živi u skoro svim državamo regiona. To su prednosti koje mogu da nam pomognu da se čitav region uveže", rekao je Mandić.

Kako kaže, u jednoj prirodnoj politici, važno je da neko bude lokomotiva koja će da povuče čitav region.

GLASANJE:

Raša iz Kupinova je glasao za predlog broj 4.

Marija iz Knića je glasala za predlog broj 4.

Saška iz Banatskog Karlovca takođe je glasala za predlog broj 4.

Sandra iz Kikinde je glasala za predlog broj 4.

Mandić, Tomić i Brnabić su takođe glasali za predlog broj 4. 

Brnabić je podsetila da sutra kreće podrška finansijska građanima sa KiM. Još jednom je istakla da za nju najveću bojazan predstavlja zdravlje i život predsednika Srbije Aleksandra Vučića.