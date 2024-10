EKSLUZIVNO! Jovana Jeremić leti u Ameriku, da li je čeka susret sa Trampom? Saznaćete UŽIVO na TV Pink i Pink.rs u 'Keeping up with JJ'

U četvrtak, 31. oktobra ujutru u 5.30 Jovana Jeremić napušta Srbiju i putuje za Ameriku, gde će ispratiti tamošnje izbore.

Kako je najavljeno, ona će na beogradskom aerodromu pref polazak održati press konferenciju.

U velikom stilu ona će na aerodrom stići u Rols-Rojsu odakle će odleteti za Ameriku.

Jovana je najavila eksluzivu da i će pored informativnih uključenja i ozbiljnih interjua sa političkim zvaničnicima sveta imati svoj lični rijaliti koji će se zvati 'Keeping up with JJ' pored projekta 'Live from America with JJ' ( Uživo iz amerike sa JJ).

U rijalitiju 'Keeping up with JJ' publika će imati priliku da vidi kako će izgledati život Jovane Jeremić u Americi kada se kamere ugase, da li će se snaći, da li će sresti Donalda Trampa, hoće li početi da radi za njega i da li će se naći u njegovom avionu.

Sve ove informacije i detalje oko izbora u Americi možete pratiti UŽIVO na TV Pink kao i na portalu Pink.rs

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Dalibor Stankov