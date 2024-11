LIVE FROM AMERICA WITH JJ: Ekskluzivni intervju sa Majklom Kirbijem, nekadasnjim ambasadorom SAD-a u Srbiji

Jovana Jeremić nalazi se u Vašingtonu, odakle je pratila izbore za 47. američkog predsednika. Dan uoči izbora Jovana Jeremić razgovarala je sa bivšim američkim ambasadorom u Srbiji Majklom Kirbijem.

Majkl Kirbi bio je ambasador SAD-a u Srbiji od 2012-2016. godine.

Ambasadore, da li je u redu da vas zovem tako? Majkl, imate srpsku kravatu.

- Naravno, zašto da ne?

Da li ste to kupili u Srbiji?

- Da, i ponosno je nosim u Americi.

Možete li mi opisati koji su problemi bili aktuelni dok ste bili ambasador u Srbiji 4, tačnije, 3 i po godine?

- Srbija je pokušavala da shvati kako da krene napred ka Evropskoj uniji, a da u isto vreme održi svoj odnos sa Rusijom. Ti odnosi su bili u usponu, posebno nakon vremena Borisa Tadića. Poboljšavala je i odnose sa Kinom. U isto vreme smo pokušavali da pomognemo Srbiji da se pripremi da ima takve vrste institucija i budžetske procese, posebno vladavinu prava, koji bi omogućili Srbiji da bude više pro zapadno orijentisana i da ima predvidivosti u poslovanju.

Kada ste bili na toj poziciji, da li je bilo teže u prošlosti ili sada kada govorimo o položaju Srbije u svetu, o povezanosti Amerike i Srbije?

- Mislim da se reputacija Sjedinjenih Američkih Država promenila tokom prvog Trampovog mandata. Verujem da smo postali manje predvidivi na duže staze. Mislim da je, možda, dok sam bio tamo, Rusija preuzela Krim i taj ratni proces je započeo. Sve do 2014. godine Evropa je mislila da će biti mira, a to se promenilo. Zatim, baš kada sam otišao, gospodin Tramp je izabran za predsednika. To je promenilo percepciju Amerike. Mislim da je, na neki način to napravilo svet manje predvidivim nego što je bio pre. Upravo to sve otežava za aktere događaja, uključujući i Srbiju, da shvate gde tačno stoje.

Zašto je to tako? Zbog Trampove ličnosti ili nečeg drugog?

- Zanemarite gospodina Trampa. Mislim da kada ljudi reaguju na druge zemlje, lepo je znati šta će te zemlje da urade. Obično to mišljenje zasnivate na onome što su učinile u prošlosti.

Da li mislite da politika Amerike prema Srbiji zavisi od predsednika?

- Svakako mislim da većina Srba ne veruje demokratskoj stranci jer se uvek setite Klintona. Zbog bombardovanja i svega. Zato i mislim da su Srbi došli do toga da očekuju da će im Republikanska stranka biti više od koristi. Međutim, ne mislim da Republikanska stranka, čak i pod vlašću Donalda Trampa, može da bude toliko korisna koliko neki Srbi žele, a to je da im pruži zaleđinu, ali mislim da Srbi generalno, imaju jaku želju da vide gospodina Trampa kako pobeđuje jer nisu voleli demokrate koje je predstavljao predsednik Klinton i razni drugi predsednici nakon njega. Verujem da je to, možda, pogrešno tumačenje onoga što je dobro u svetu i stvari koje su dugoročno dobre za Srbiju. Primetio sam da je pod vlašću predsednika Vučića, prvo premijera, zatim i predsednika, Srbija pokušala da proširi svoju ekonomiju u velikoj meri kroz proizvodnju robe.

Šta mislite o budućnosti Srbije? Gde vidite Srbiju u budućnosti?

- Prema mom mišljenju, naravno, Srbija je evropska država, iako ponekad u Beogradu ljudi kažu kako idu u Evropu. Pomislio sam, sačekajte trenutak, međutim, oni misle da idu dalje, misle na Austriju, Italiju, ali fundamentalno je evropska država. Nalazi se u centru Evrope, uvek se nalazi u centru Evrope, još od rimskog carstva. Mislim da se to neće promeniti. Šta je tamo izvan, nakon izbora, kakvu vrstu vlade ćete imati, da li će to više biti demokratska, da li će biti manje demokratska, da li ćete imati ljude u Srbiji koji žele da imaju decu? Trenutno je to veliki problem jer je budućnost Srbije, ukoliko ne budemo pazili, prazna bez ljudi. Stopa rađanja je veoma niska.

Imamo sada mere koje se tiču naše populacije. Dajemo poklone, novac za prvo, drugo, treće dete. Imamo ministarstvo za brigu o porodici...

- Ali u mnogim državama to ne funkcioniše jer ljudi moraju da imaju čvrstu veru u budućnost. Plan za budućnost. Mislim da sada mnogim ljudima u Srbiji nije jasno kakva je ta budućnost. Prema mom mišljenju, problem za Srbiju jeste da li će se Evropska unija proširiti, a imam svoje sumnje u vezi sa tim. Srbija želi da uđe u evropsku uniju, ali nije jasno da li Evropska unija želi ikoga da primi. To je fundamentalan problem, a rešenje je van američkih mogućnosti. Mislim da Francuzi i Nemci ne razgovaraju o tome na pravi način. Verujem da je srpska budućnost u Zapadnoj Evropi, ali kako ta zapadna Evropa izgleda danas je manje sigurno nego što je bilo pre deset godina.

Ali moja zemlja takođe ne želi da bude ucenjivana zbog toga. Evropska unija je u redu, ali bez nekih izgovora, bez crnih stvari za našu zemlju.

- Kosovo je najveći problem. Znate, nekad ljudi žele dvosmislenost, a nekad ne žele. Kao što sam rekao dok sm bio tamo i jođš uvek isto kažem, nemačko rešenje, podela na Zapadnu Nemačku i istočnu Nemačku, je rešenje koje je moglo da bude model i koje još uvek može da bude model. Zapadna Nemačka kaže da je postojala jedna nemačka, dok istočna nemačka kaže da je bilo dve Nemačke.

To su bila pitanja u vezi prošlosti i u vezi budućnosti ali znam šta je najbitnije u našem intervjuu, a to su američki izbori. Zašto su ovi američki izbori toliko bitni u svetu?

- Uprkos promenama koje su se dogodile u proteklih osam do dest godina, Amerika je daleko najveća ekonomija, takođe je i najbogatija država. Ono što se dogodilo u Ameerici može da ima uticaja na sve ostale. Zato je to i važno za sve van Sjedinjenih Država. Mi unutar Amerike vodimo razgovore, iako ono što kažu ljudi tokom kampanje nije baš ono štp rade kada su na vlasti, ali razgovori se vode o promeni poreza, stavljanju tarifa na uvezenu robu pravljenju raznih promena koje bi mogle da imaju veliki domaći, ali i međunarodni uticaj.

Šta će ovi izbori najviše promeniti? Zašto su oni toliko važni? Imamo ukrajinsko-rusku krizu, rat na Bliskom istoku.

- Većina amerikanaca ne gleda na svet van SAD. Što se tiče međunarodnoguticaja, Donald tramp je rekao da bi mogao da završi rat u Ukrajini zajedan dan. meni nije jasno kako i nije rekao kako. To mođe da napraviveliku razliku. Takođe imao je neke izjave šta bi uradio po pitanjusukoba u Izraelu, Libanu, Gazi ali nije rekao šta bi to bilo. Da li ćeto biti da Izrael do kraja uništi gazu i Palestince? To su ljudi, imateviše od pola miliona ljudi koji tamo žive, ne možete ih samo izbrisati. On je pričao o nečemu ali nije rekao jasno šta bi to mogao da uradi. Kodharisonove je jasno da će, ukoliko pobedi nastaviti da podržava Ukrajinuiako iz onoga što vidim, Rusija je nedavno imala uspeha što je veomazabrinjavajuće. Što se tiče Palestine i Izraela, Harisonova je rekla da će nastaviti da podržava Izrael, ali da Palestinci imaju pravo na samoupravu. Tako nešto nisam čuo od Trampa.

- Kada govorimo o predvidivosti, ne mogu da predvidim kako će Tramp za jedan dan rešiti rat u Ukrajini. Možda zaista može, ali ja nisam dovoljno pametan da vidim kako.

Da li je postoji neka tajna veza između Donalda Trampa i Vladimira Putina?

- Mnogi kažu da je ta veza veoma jaka. Postoji mnogo stvari koje je rekao Putinu privatno i nakon što je napustio Belu kuću, ali niko ne zna kakvi su ti razgovori bili, niti da li su se uopšte i dogodili.

Jovana je na kraju razgovora rekla da u Srbiji postoji jedna izreka: " Ko gubi ima pravo da se ljuti".

Autor: Aleksandra Aras