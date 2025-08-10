SNIMAK ŽELJKA MITROVIĆA ĆE VAS NASMEJATI DO SUZA! Novom objavom napravio pometnju na Instagramu: Nastavio da se poigrava sa veštačkom inteligencijom, pa se obratio svojoj zamenici (VIDEO)

Ne manjka mu kreativnosti.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović poslednjih meseci otvoreno koketira sa veštačkom inteligencijom.

I dok je većini ljudi teško da shvate i osnovne principe rada AI sistema, Mitrović ovaj alat uspešno koristi kako za kreativan razvoj, tako i za zabavu.

Mitrović je novom objavom do suza nasmejao pratioce na Instagramu, ali i u svom stilu potkačio svoju opasnu zamenicu Milunku Savić.

PINKOVA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA JE STIGLA!

Nakon brojnih objava kreiranih uz pomoć veštačke inteligencije, Mitrović je, kao što je i najavio, predstavio novi projekat na kome je dugo radio. Reč je o posebnom modelu veštačke inteligencije PinkAI koja već u ranim fazama daje fenomenalne rezultate.

Taj potez pokazuje da mu cilj nije samo "igranje“ tehnologijom, već istraživanje načina na koji AI može oblikovati budućnost medija i zabavne industrije.





Autor: S.M.