'EMBRAER LEGACY 600' SADA U VLASNIŠTVU PINK MEDIA GROUP! Željko Mitrović okupio celu porodicu, pa ih provozao u avionu: Imamo beskonačno brz internet, i snimamo u ril tajmu! (VIDEO+FOTO)

Željko Mitrović se provozao zajedno sa celom porodicom!

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović obradovao je večeras svoje pratioce sa i više nego zanimljivim video-snimkom!

Naime, Mitrović je otkrio da je Pink Media Group dobila novi avion, te da je Embraer Legacy 600 sada u njenom vlasništvu!

- Posle godinu dana ponovo u vazduhu sa Embraer Legacy 600, sada u vlasništvu Pink Media Group. Ništa se nije promenilo, brat Bane je tu, opet jede... Evo je Milica, Evo je Lusi, Lusi kaži ćao... Ono što je novo to je što apsolutno radi beskonačno brzo, megabitska brzina je beskonačno brza... Sve je u ril tajmu... Andrea je tu, tražila mi je honorar... Tu je Šon, Duda... Nemoj da si naivna Dudo... Andrea je pobegla... Tu su Emica i Vukan, on igra igrice... Sada može jer ima brz internet. Evo ga Sale, Ivana... -rekao je Željko na snimku.

- Prvi let sa Embraer Legacy 600, novim avionom Pink Media Grupe, neverovatno je koliko je visoka megabitska brzina interneta Starlinka, koji uvek nosim sa sobom u rancu, tako da ću ovaj post poslati live iz vazduha, a bilo mi je važno da proverim, jer sad sam siguran da alternatvne komunikacije mojih bespilotnih letelica, pored standardnih komunikacija, mogu biti vezane i Starlinkom! Za neverne Tome, avion YU PAA i njegovu poziciju u vazduhu mozete sada,dok saljem, proveriti na Fligt radar, link https://fr24.com/3bb3b384 - napisao je Mitrović ispod objave.

Autor: D.B.