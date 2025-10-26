Gledajte 'HIT TVIT' večeras od 21 sat na TV Pink: Evo ko će biti gosti Verice Bradić

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Ko i šta stoji iza terorističkog čina ispred Doma Narodne skupštine, ko je i zbog čega kreirao ambijent nasilja? Na ova i druga pitanja odgovore će pokušati da nađu:

Vesna Veizović, novinarka

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS-a

Vojislav Šešelj, lider SRS-a

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Autor: Pink.rs