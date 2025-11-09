AKTUELNO

GLEDAJTE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU: Verica Bradić sa gostima i gledaocima bira najvažniju objavu nedelje, a evo ko stiže u studio

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti "Hit Tvita" biće:

Jelena Karleuša, pevačica

Poznati glumac Branislav Lečić

Bivša podpredsednica Vlade, profesorka Zorana Mihajlović

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!

Autor: Dalibor Stankov

