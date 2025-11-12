TELEVIZIJA PINK POSTAVLJA NOVE REKORDE: Naš progam zvanično najgledaniji i u jučerašnjem danu

Televizija Pink je tokom prethodna dva dana bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu..... među ženskom publikom.... među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.... među gledaocima sa teritorije Beograda..... među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina..... i među urbanom populacijom, dok je od komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Emisija Elita 9: Vanredno ubacivanje je sa 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 21 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Elita 9: Izbor potrčka i pretres nedelje sa Milanom – 28 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 37 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Žurka – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Najgledanija late night emisija Ami G Show – 18 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Gostovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Nacionalnom dnevniku je sa 16 odsto televizijskog auditorijuma zauzelo 4. mesto na listi najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Nacionalni dnevnik je ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Pinkove sportske vesti – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Iva Besarabić