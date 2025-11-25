AKTUELNO

TV

I OVOG PONEDELJKA BILI SMO NAJGLEDANIJI: TV PINK i dalje u samom vrhu po gledanosti (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom, kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Foto: TV Pink Printscreen

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pretres nedelje sa Milanom – 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 22 odsto ženskog auditorijuma

Foto: Pink.rs

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Ekskluzivno - 14 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je i tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija u danu na svim televizijama

Foto: TV Pink Printscreen

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Foto: Promo

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

