UBEDLJIVO ISPRED KONKURENCIJE! I u vikendu za nama TV PINK je nastavila da obara sve rekorde u gledanosti! (FOTO)

Televizija Pink je tokom subote bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u petak i nedelju bila najgledanija komercijalna televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima sa teritorije Beograda.
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Elita 9: Gledanje snimaka – 17 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Pitanja novinara – 28 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 35 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Nominacije – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Izbacivanje – 18 odsto ženskog auditorijuma
Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:
Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In je bila najgledanija zabavna emisija u svom terminu
Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote oborilo je rekorde gledanosti! Pinkove zvezde bile su 2. emisija sa najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama. Pinkove zvezde pratilo je 15 odsto ženskog auditorijuma, 16 odsto ženskog aditorijuma starosti od 18 do 49 godina, kao i 16 odsto gledalaca sa teritorije Beograda – što znači da su Pinkove zvezde bile više nego duplo gledanije od konkurencije
Premijera: Vikend specijal je u nedelju bila 4. najgledanija emisija u danu na svim televizijama
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je tokom vikenda ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama
Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik
Novo jutro – 15 odsto televizijskog auditorijuma
Novo vikend jutro je sa blizu 1.000.000 gledalaca bilo 3. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji
Najgledaniji politički talk show Hit Tvit – blizu 800.000 gledalaca
Milionski auditorijum pratio je konferenciju za medije Srpske napredne stranke nakon lokalnih izbora u Mionici, Sečnju i Negotinu
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija
Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!
Autor: A.A.