I U DANU ZA NAMA BILI SMO NAJGLEDANIJI: TV Pink nastavlja da obara sve rekorde u gledanosti (FOTO)

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom… kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Izbor potrčka – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pretres nedelje sa Milanom – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum bio je iz Pinkov zabavni program:

Premijera - 18 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je i tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Premijerno prikazivanje nove domaće hit serije Nasledstvo pratila je Pinkova verna publika. Prva epizoda serije Nasledstvo je sa 17 odsto auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama,

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: A.A.