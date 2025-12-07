GLEDAJTE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU: Verica Bradić sa gostima i gledaocima bira najvažniju objavu nedelje, a evo ko stiže u studio

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.
O nedelji iza nas, blokaderskom nasilju, odmetnutom tužilaštvu i predstojećoj legalizaciji govoriće:
Aleksandra Sofronijević, ministarka građevine
Andrijana Nešić, urednik portala "Večernje Novosti"
Vladimir Đukanović, advokat
Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.
Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!
Autor: Iva Besarabić