GLEDAJTE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU: Verica Bradić sa gostima i gledaocima bira najvažniju objavu nedelje, a evo ko stiže u studio

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O nedelji iza nas, blokaderskom nasilju, odmetnutom tužilaštvu i predstojećoj legalizaciji govoriće:

Aleksandra Sofronijević, ministarka građevine

Andrijana Nešić, urednik portala "Večernje Novosti"

Vladimir Đukanović, advokat

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Autor: Iva Besarabić