Apsolutna dominacija! Televizija Pink ponovo najgledanija: Milionski auditorijum uz Pinkov zabavni i informativni program

Televizija Pink je tokom subote bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u petak i nedelju bila najgledanija komercijalna televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godinakao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 16 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 27 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 32 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Specijal – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In je bila najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde ponovo je oborilo rekorde gledanosti. Pinkove zvezde ostvarile su odlične rezultate u posebnim kategorijama gledalaca, a sa blizu 1.100.000 gledalaca bile su emisija sa apsolutno najvećim brojem gledalaca na svim televizijama

Premijera: Vikend specijal je tokom višečasovnog živog programa bila 5. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je i tokom vikenda ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je sa blizu 800.000 gledalaca bilo ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Najgledaniji politički talk show Hit Tvit – više od 700.000 gledalaca

Milionski auditorijum pratio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića u obilasku kasarne Mija Stanimirović, zatim obilazak fabrike elekstronskih elemenata Integrated Microelectronics, obilazak kompanije Yumis, obilazak Gadžinog Hana, obilazak kompanije TZR Recycling industry u Merošini i obilazak fabrike Yusei Machinery u Nišu

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Milionski auditorijum pratio je novu epizodu domaće hit serije Nasledstvo

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: S.M.