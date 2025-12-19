GOŠA SE SPREMA ZA PROLEĆNU SEZONU! Željko Mitrović najavio veliku promenu na imanju Elite - evo o čemu je reč (VIDEO)

Ovo niko nije mogao da očekuje.

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group je novom objavom oduševio pratioce na društevnim mrežama, posebno verne fanove najgledanijeg rijalitija na prostoru Balkana.

Ovoga puta reč je robotu Goši, koji je zajedno sa Tošom za kratko vreme pobrao brojne simpatije kako među učesnicima Elite, tako i među gledaocima koji netremice prate ovaj popularni format na Televiziji Pink.

Goša je, kako se vidi snimku koji je objavio Mitrović, pokazao zavidne sportske sposobnosti, pa je Mitrović odlučio da mu pripremi iznenađenje.

- Dok Toša vredno radi u Eliti, Goša se sprema za prolećnu sezonu! Na imanju Elite, postaviću koševe za Gošu & friends, ispred velike palate “Milenija” - napisao je Mitrović u opisu snimka.

Toša i Goša, humanoidni roboti, digli su prašinu svojom pojavom u najgledanijem rijalitiju u regionu - "Eliti 9". Ono po čemu su prepoznatljivi bez dileme je odličan smisao za humor.

Autor: S.M.