I U DANE VIKENDA BILI SMO NAJGLEDANIJI: TV Pink nastavlja da obara sve rekorde u gledanosti (FOTO)

Televizija Pink je u petak bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u subotu i nedelju bila najgledanija komercijalna televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Elita 9: Gledanje snimaka – 16 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Pitanja novinara – 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Nominacije – 25 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 30 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Izbacivanje – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma
Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:
Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu
Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde je i ove subote bilo vaš izbor! Pinkove zvezde bile su dominantne u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina i ženske publike starosti od 18 do 49 godina, dok su u kategoriji publike iz Beograda starosti od 18 do 49 godina bile duplo gledanije od konkurencije. Sa blizu 1.000.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su emisija sa apsolutno najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama
Najgledanija emisija o poznatima Premijera: Vikend specijal – blizu 800.000 gledalaca
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je tokom vikenda bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera
Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik
Novo vikend jutro je sa više od 800.000 gledalaca bilo 6. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i apsolutno najgledaniji jutarnji program u Srbiji
Najgledaniji politički talk show Hit Tvit – skoro 800.000 gledalaca
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Milionski auditorijum pratio je novu epizodu domaće hit serije Nasledstvo
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija
Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!
Autor: A.A.