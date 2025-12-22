I U DANE VIKENDA BILI SMO NAJGLEDANIJI: TV Pink nastavlja da obara sve rekorde u gledanosti (FOTO)

Televizija Pink je u petak bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u subotu i nedelju bila najgledanija komercijalna televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 16 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 25 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 30 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde je i ove subote bilo vaš izbor! Pinkove zvezde bile su dominantne u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina i ženske publike starosti od 18 do 49 godina, dok su u kategoriji publike iz Beograda starosti od 18 do 49 godina bile duplo gledanije od konkurencije. Sa blizu 1.000.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su emisija sa apsolutno najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Najgledanija emisija o poznatima Premijera: Vikend specijal – blizu 800.000 gledalaca

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je sa više od 800.000 gledalaca bilo 6. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i apsolutno najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Najgledaniji politički talk show Hit Tvit – skoro 800.000 gledalaca

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Milionski auditorijum pratio je novu epizodu domaće hit serije Nasledstvo

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

