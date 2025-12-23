'NEMA PREDAJE BEZ OZBILJNE I VELIKE BITKE' Zahvaljujući humanom srcu Željka Mitrovića, jedna samohrana majka iz Lajkovca i njeno troje dece od danas će voditi lepše živote! (VIDEO)

Ponovo u ulozi Deda Mraza! Vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović, ulepšao je novogodišnje praznike, ali i olakšao život još jednoj porodici u Srbiji.

U okviru novogodišnjih humanitarnih akcija Mitrović je nastavio da pomaže najugroženijim porodicama širom Srbije. Ovoga puta pomoć je stigla u Lajkovac.

U Lajkovac nas je, kao magnet, privukao slučaj, ove majke-lavice, Verice Dimitrijević, nezaposlene samohrane majke, koja majčinskom čarolijom i nadljudskim naporima vodi bitku za svoje troje dece, od kojih je jedno ozbiljno bolesno! Marina, Mateja, Nikolina i Verica treba da znaju da od danas više nisu sami! Ja svakako nisam čudotvorac, ali sam jednu životnu lekciju dobro naučio! “Nema predaje bez ozbiljne i velike bitke, jer samo tako, svaka iskrena, temeljna i ozbiljna borba na kraju proizvede rezultat”! Srećno i živeli dragi moji Dimitrijevići! - napisao je Mitrović na svom Instagram nalogu.

Iza zatvorenih vrata skromne kuće u Lajkovcu, jedna majka svakodnevno vodi najtežu borbu, borbu za svoju decu. Nikolinu, Mateju i devetogodišnju Marinu koja boluje od najteže bolesti.

Svakodnevnicu koja je ispunjena brigom i neizvesnošću, čovek humanog srca Željko Mitrović, svojim dolaskom pretvorio je u radost, mir i spokoj.

Veliki broj pisama stiže ovih dana, pošto sam ja najavio ove humanitarne pohode. Evo nas u Lajkovcu, kod porodice Dimitrijević. Kod Verice, samohrane majke bez posla, sa troje dece i došli smo da pomognemo koliko možemo. Ovde imaš pola miliona, da imaš za sve ono što sam video na spisku. Hrana, drva, obuća, odeća, kao i za neplaćene račune - rekao je Mitrović.

Kako kaže, nažalost, u ovoj porodici jedno dete je bolesno, dete od 9 godina ima tumor na mozgu, kao i paralizu i dodaje da će probati da pomognu i oko toga, da se uradi možda u Srbiji, a ako ne u inostranstvu.

Tu su sada i pokloni, da se bar malo razveselimo - rekao je Mitrović.

Samohrana majka Verica poručuje da ovoliku pomoć nije očekivala, a koliko im je dobrodošla vidi se po dečijim osmesima.

Ovoliku pomoć zaista nisam očekivala. Nisam očekivala da će mi se gospodin Željko javiti, sam Bog ga je poslao. Sve je to krenulo od tri mala paketića, želim da se zahvalim jednoj divnoj organizaciji, jednoj Maji od koje je sve poteklo i kojoj sam rekla svoju situaciju. Na društvenim mrežama mi se niko nije javio i sada ne znam šta da kažem, ovo je ogromna pomoć za mene i mnogo sam se rasteretila - rekla je mama Verica.

Mitrović je rekao da će sada biti sve lakše i da je vreme da se malo razvesele.

Nemojte da mi se zahvaljujete, samo brini o ovoj dečici i to je mnogo više nego hvala. Mi imamo još 7, 8 različitih destinacija u Srbiji gde smo detektovali da je potrebna hitna pomoć i nadam se da ćemo oko praznika uspeti sve da ih posetimo - rekao je Mitrović.

Ova priča nam vraća veru u ljude i humanost, i dokazuje da samo jedan nečiji gest može nekome promeniti ceo život.

Autor: A.A.