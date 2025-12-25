Apsolutna dominacija! Televizija Pink ponovo najgledanija: Milionski auditorijum uz Pinkov zabavni i informativni program (FOTO)

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom, kao i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Elita 9: Pitanja gledalaca – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma
Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:
Paparazzo lov – 17 odsto ženskog auditorijuma
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera
Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Milionski auditorijum pratio je novu epizodu domaće hit serije Nasledstvo
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija
Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!
Autor: Jovana Nerić