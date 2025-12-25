AKTUELNO

TV

Apsolutna dominacija! Televizija Pink ponovo najgledanija: Milionski auditorijum uz Pinkov zabavni i informativni program (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom, kao i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Foto: TV Pink Printscreen

Elita 9: Pitanja gledalaca – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Foto: Pink.rs/Jelena Simonović/Pink.rs

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Paparazzo lov – 17 odsto ženskog auditorijuma

Foto: TV Pink Printscreen

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Foto: TV Pink Printscreen

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Milionski auditorijum pratio je novu epizodu domaće hit serije Nasledstvo

Foto: Printscreen

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Foto: TV Pink Printscreen

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Jovana Nerić

#Gledanost

#TV Pink

POVEZANE VESTI

TV

Apsolutna dominacija! Televizija Pink ponovo najgledanija: Milionski auditorijum uz Pinkov zabavni i informativni program

TV

MILIONSKI AUDITORIJUM UZ TV PINK! Ružičasta televizija i tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji

TV

TV Pink najgledanija komercijalna televizija i u danu za nama! Ove emisije imale su milionski auditorijum (FOTO)

TV

NAJGLEDANIJA TELEVIZIJA U SRBIJI! Milionski auditorijum uz TV Pink i tokom jučerašnjeg dana

TV

Milionski auditorijum uz ružičastu televiziju! Pink TV je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji

TV

DOMINACIJA! I ovog utorka PINK je bila ubedljivo najgledanija komercijalna televizija! (FOTO)