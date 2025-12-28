'SOLIDARNOST TREBA DA BUDE KAO PIRAMIDA' Željko Mitrović u nastavku svoje humanitarne akcije pomogao samohranoj majci petoro dece: Živim za to da deca upamte ove dane (VIDEO)

U selu Grabovci kod Rume živi Milica Mijatović, samohrana majka petoro dece. Nezaposlena je, a decu izdržava od dečjeg dodatka. Kako bi im ulepšao praznike, ali i omogućio lepše detinjstvo vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović odlučio je da poseti ovu porodicu i mališanima donese poklone i novčanu pomoć.

Aleksandra, Željka, Stefana, Dušana i Nikolinu život je naterao da brže odrastu. Odbačeni od oca, sa samohranom majkom koja im je najveći oslonac žive u skromnim uslovima uz veliko odricanje.

I dok su drugi okretali glavu, nadu u bolje sutra, lepše detinjstvo i pomoć ovoj deci pružio je vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović, koji je malim herojima doneo i novogodišnje poklone.

Majka Milica preuzela je sav teret na sebe, nezaposlena je, a decu izdržava od dečjeg dodatka u iznosu od 40.000 dinara strahujući da li će im svakog dana obezbediti ono najosnovnije.

- Sleteo sam nešto ranije, zapravo, poleteo sam nešto ranije da bih stigao, pošto je ovo bilo nepredviđeno. Milica mi je poslala mnogo mejlova, mislim da sam desetak tvojih mejlova video i shvatih da ima još mnogo posla u Srbiji, ali suštinski ne možemo mi sve, ali pokušavamo da još neku porodicu sa samohranom majkom ili samohranim ocem, sa četvoro, petoro, šestoro ili više dece obradujemo... Ne znam ni kako bi majke sa tolikim brojem dece bile zaposlene...Ne znam kako je to moguće, obično su samohrane majke sa tolikim brojem dece nezaposlene i žive od socijalne pomoći. Tako da, mi smo došli da još malo pomognemo:

Milica ovde ima pola miliona. Računao sam otprilike 100.000 po detetu da bude novogodišnji poklon. Ja verujem da život nisu samo dani koji su prošli, već dani koje pamtimo. Ja živim za to da ova deca upamte neki od ovih dana kao neki od posebnih. Kaže se da čovek zapamti desetak dana u svom životu, ja ih pamtim preko hiljadu ovakvih dana i to me čini srećnim. Milice, samo da ih gajiš...

Željko Mitrović je rekao da sinovi nose prelepa srpska imena.

- Milice, tu smo, ako nešto treba ti zovi - rekao je Mitrović, na šta se Milica zahvalila.

- Imam preko 4.000 ili 5.000 poruka i mejlova sa najrazličitijim zahtevima. Ljudi šalju zahteve da im prokišnjava kuća, ili da treba da se okreči, ja nisam haus majstor, pokušavam da pomognem dečici koja odrastaju u malo komplikovanijim uslovima. Obično su ili samohrane majke ili samohrani očevi koji se kao lavovi bore da tu decu odgoje - kazao je Željko.

Kako kaže, ima teoriju da solidarnost treba da bude kao piramida.

- Oni koji imaju milijarde, ako se odreknu miliona neće ni primetiti, oni koji imaju milione ako se odreknu stotina hiljada neće ni primetiti, oni koji imaju stotine hiljada ako se odreknu par hiljada, neće ni primetiti, nije tačno da samo bogati mogu da pomognu, svi mogu da pomažu jedni drugima - kazao je Željko Mitrović i dodao da ako bi se nastavila ta piramida niko u Srbiji ne bi imao problem.

Dečica su oduševljena i rekli su da su se veoma obradovali Željku i poklonima.

- Život nisu dani koji su prošli, život su dani koje pamtimo, a ja sam presrećan jer će ove i ovakve dane ova dečica pamtiti zauvek! Zato živeli dragi moji Mijatovići i neka su vam srećni Novogodišnji praznici i svi drugi dani koji dolaze - naglasio je Željko na Instagramu uz snimak humanitarne akcije.

