PONEDELJAK OBOJEN U RUŽIČASTO: Televizija Pink nastavlja dominaciju, ponovo smo najgledaniji

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 8: Pretres nedelje sa Milanom – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu:

Gostovanje predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić u Nacionalnom dnevniku je sa 17 odsto televizijskog auditorijuma ušlo u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim tevizijama

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Milionski auditorijum pratio je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića na svečanom otvaranju bolnice u Trebinju

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Jovana Nerić