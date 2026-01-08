ZA PRAZNIKE STE BIRALI RUŽIČASTU TELEVIZIJU! Dominacija TV Pink se nastavlja i u ovoj godini (FOTO)

AKTUELNO

Televizija Pink je tokom Božićnih praznika bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godin i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom.

Foto: TV Pink Printscreen

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Kviz znanja – 24 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 28 odsto ženskog auditorijuma

Foto: Pink.rs/Pixabay.com

Milionski auditorijum pratio je emisiju Elita 9: Božićni pokloni i čestitke porodica, kao i emisiju Elita 9: Božićni ručak

Elita 9: Pitanja gledalaca – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 24 odsto ženskog auditorijuma

Foto: Pink.rs/Jelena Simonović/Pink.rs

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Najgledanija late night emisija Ami G Show – 15 odsto ženskog auditorijuma

Emisija Paparazzo lov je sa 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Foto: TV Pink Printscreen

Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Foto: TV Pink Printscreen

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Foto: TV Pink Printscreen

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Jovana Nerić

