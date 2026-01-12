I OVOG VIKENDA BILI SMO NAJGLEDANIJI: Televizija Pink nastavlja da obara sve rekorde u gledanosti (FOTO)

Televizija Pink je tokom vikenda bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom, među gledaocima sa teritorije Beograda, kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 15 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 26 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 30 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 17 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde je i ove subote bilo vas izbor! Pinkove zvezde bile 2. emisija sa najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Premijera: Vikend specijal je sa blizu 1.000.000 gledalaca bila 5. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda ušao u top 10 najglednijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je sa blizu 1.000.000 gledalaca bilo 4. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Najgledaniji politički talk show Hit Tvit - blizu 700.000 gledalaca

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: A.A.