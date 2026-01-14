'SVET U SVEOPŠTOJ ŠIZOFRENOJ POLARIZACIJI SRLJA U PERIOD OD PRE 60 000 GODINA' Željko Mitrović objavio stari snimak i opet izazvao HAOS NA MREŽAMA (VIDEO)

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group, objavio je jedan stari snimak na svom Instagram nalogu koji je i pre par godina, a i danas, izazvao lavinu komentara.

Naime, Željko Mitrović je u svojoj najnovijoj objavi objasnio šta je najveći paradox u istoriji čovečanstva.

- Ova moja objava, od pre par godina, me je podsetila na najveći PARADOX u istoriji čovečanstva! Velikom brzinom se razvija robotika, veštačka inteligencija i opšta digitalizacija, a istovremeno, svet u sveopštoj šizofrenoj polarizaciji i sukobima, na skoro svim meridijanima, nedvosmisleno srlja u period od pre 60 000 godina kada se pravda merila isključivo toljagama, lukom i strelom! - napisao je Željko Mitrović u svojoj objavi.

Podsetimo, 2024. godine uspeh na Sajmu tehnike u Beogradu ekipa PR-DC odlučila je da proslavi narodnim veseljem u Despotovcu. Ipak, nije se samo uživalo - već se i radilo. Idejni tvorac kompanije Željko Mitrović na srednjevekovni način izveo je tada jedan eksperiment.

Mitrović je tada doneo pomenuti samostrel, te ovo slavlje iskoristio kako bi predstavio svoj novi projekat, hemijsku supstancu koja ima veću razornu moć nego TNT.

- Eksperiment je uspeo, svi okupljeni su bili impresionirani kako luk i strela mogu biti upotrebljeni kao lanser za jedno vrlo moderno oružje. Miloš nije verovao da ću ja to stvarno da izvedem. Lično sam to uradio i pogodio sam cilj – rekao je tada Mitrović.

- Za prijatelje od danas Robin Hud. Zovite me Robi – našalio se tada Željko.

Tehnologija napreduje,velikom brzinom se svet menja ali ljudi ostaju ljudi!

Autor: Jovana Nerić