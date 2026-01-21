I JUČE SMO BILI VAŠ IZBOR: TV Pink ubedljivi lider po gledanosti u Srbiji! (FOTO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu,među gledaocima starosti od 18 do 49 godina,i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda... kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Foto: TV Pink Printscreen

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Foto: Pink.rs

Elita 9: Žurka – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 22 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Najgledanija late night emisija Ami G Show – 17 odsto ženskog auditorijuma

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Foto: TV Pink Printscreen

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Foto: TV Pink Printscreen

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10,Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Foto: Pink.rs

Foto: Promo

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: D.Bošković

