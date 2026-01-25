NE PROPUSTITE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU: Evo ko će biti gosti Verice Bradić

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.
O nedelji za nama govoriće:
Saša Borojević, analitičar
Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju
Marina Raguš, potpredsednica Skupštine Srbije
Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.
Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!
Autor: Pink.rs