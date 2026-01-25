AKTUELNO

NE PROPUSTITE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU: Evo ko će biti gosti Verice Bradić

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O nedelji za nama govoriće:

Saša Borojević, analitičar

Foto: TV Pink Printscreen

Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju

Foto: TV Pink Printscreen

Marina Raguš, potpredsednica Skupštine Srbije

Foto: TV Pink Printscreen

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!

