PONOVO NA LIDERSKOJ POZICIJI: Naša televizija i ovog vikenda ostvarila fantastične rezultate

Televizija Pink je tokom subote bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u petak i nedelju bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 15 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 26 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 32 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Premijera – 17 odsto ženskog auditorijuma

Ekskluzivno – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote bilo je vaš izbor! Pinkove zvezde su od konkurencije bile ubedljivo gledanije u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina i među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina. Sa blizu 1.000.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su emisija sa ubedljivo najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Milionski auditorijum bio je uz najgledaniju emisiju o poznatima Premijera: Vikend specijal

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Novo vikend jutro je sa blizu 1.000.000 gledalaca bilo 2. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Milionski auditorijum pratio je tematsku sednicu Vlade republike Srbije o strateškim pitanjima

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: S.M.