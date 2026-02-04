PONOVO NA LIDERSKOJ POZICIJI: Naša televizija i ovog vikenda ostvarila fantastične rezultate

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu,među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina,među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda,gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina,kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Žurka – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 23 odsto ženskog auditorijuma



Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Najgledanija late night emisija Ami G Show – 16 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najglednijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik,Nacionalni dnevnik u 10,Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Milionski auditorijum pratio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića u poseti kompaniji Hestil Srbija

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: D.Bošković