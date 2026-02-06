AKTUELNO

TV

LIDERSKA POZICIJA PINKA! Naša televizija i tokom jučerašnjeg dana NAJGLEDANIJA (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Foto: TV Pink Printscreen

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Emisija Elita 9: Pitanja gledalaca je sa 16 ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Foto: TV Pink Printscreen

Elita 9: Gledanje snimaka – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Foto: TV Pink Printscreen

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Foto: Promo

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: A.A.

#Gledanost

#TV Pink

#istraživanje gledanosti

POVEZANE VESTI

TV

LIDERSKA POZICIJA PINKA! Naša televizija i tokom jučerašnjeg dana NAJGLEDANIJA (FOTO)

TV

LIDERSKA POZICIJA PINKA! Naša televizija i tokom jučerašnjeg dana NAJGLEDANIJA

TV

LIDERSKA POZICIJA PINKA! Naša televizija i tokom jučerašnjeg dana NAJGLEDANIJA (FOTO)

TV

LIDERSKA POZICIJA PINKA! Naša televizija i tokom jučerašnjeg dana NAJGLEDANIJA (FOTO)

TV

LIDERSKA POZICIJA PINKA! Naša televizija i tokom jučerašnjeg dana NAJGLEDANIJA

TV

LIDERSKA POZICIJA I NA POČETKU NEDELJE - Televizija Pink bila je NAJGLEDANIJA i tokom jučerašnjeg dana (VIDEO)