ZVANIČNO NAJGLEDANIJA! TV Pink apsolutni lider: Naša televizija ponovo ispred konkurencije

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu.... među ženskom publikom... među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.... među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.... među gledaocima sa teritorije Beograda.... među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.... kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Foto: Pink.rs/Jelena Simonović/Pink.rs

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Emisija Paprazzo lov je sa odsto 17 ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Foto: TV Pink Printscreen

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Foto: Promo

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Iva Besarabić

