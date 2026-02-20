PINK PONOSNO NA TRONU: Najgledanija televizija u Srbiji, rezultati agencije Nilsen potvrdili APSOLUTNU DOMINACIJU!

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu... među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.... među gledaocima sa teritorije Beograda... među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina... i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog sevisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom... kao i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 14 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Gledanje snimaka – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Milionski audtorijum pratio je gostovanje predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić u Novom jutru

Poseta izložbenog prostora na Samitu o AI u Indiji i izjava za medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Iva Besarabić