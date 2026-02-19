DOMINACIJA KOJA NE PRESTAJE: TV Pink najgledanija televizija u Srbiji, rezultati agencije Nilsen potvrdili apsolutni primat!

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu.... među ženskom publikom... među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina....

među gledaocima sa teritorije Beograda.... među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina....

i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Emisija Paprazzo lov je sa 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 21 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Izjava za domaće medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Samita o AI u Indiji – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Dalibor Stankov