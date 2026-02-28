AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Jelena Simonović ||

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se na Instagramu iz prestonice Francuske odakle je podelio divan porodični trenutak, uz koji se u komentaru, na sebi svojstven način, osvrnuo i na političku situaciju u svetu.

Naime, dok se svet ponovo deli na tabore i mape, dok analitičari raspravljaju da li je sledeća meta Iran ili Irak, dok se u televizijskim studijima vrti dilema da li je „Dzordž“ ili „Donald“ kriv za novu geopolitičku šahovsku partiju - u jednoj sasvim drugačijoj vremenskoj zoni, meri se nešto mnogo ličnije: ponoć i 25 svećica.

Objava koju je podelio Željko Mitrović može se protumačiti kao kontrast. U trenutku kada Bliski istok ponovo bruji od sirena, a svet se vraća retorici sile, u Parizu čekaju da sat otkuca novi početak.

Možda poruka i nije u politici, već u perspektivi — svet nikada ne staje zbog rata. Privatne radosti i globalne tragedije egzistiraju paralelno. U vremenu kada su naslovi puni eksplozija i ultimatuma, nečija 25. godina i dalje počinje osmehom.

- Dok ceo svet razmatra da li se ispravno kaže Irak ili Iran, i da li se kaže Džordž ili Donald, mi dočekujemo ponoć i Andrein 25. rođendan - napisao je Željko Mitrović i dodao:

P.S. Nismo danas slučajno izabrali restoran Viktoriju nadomak Trijumfalne Kapije!

Autor: Pink.rs

