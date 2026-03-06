ČETVRTAK OBOJEN U RUŽIČASTO: Televizija Pink i dalje najgledanija u Srbiji, dominacija se nastavlja

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među gledaocima sa teritorije Beograda, dok je od komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Elita 9: Pitanja gledalaca – 16 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Gledanje snimaka – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 21 odsto ženskog auditorijuma
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama
Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena
Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!
Autor: A.A.