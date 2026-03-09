Daleko ispred konkurencije! Televizija Pink i tokom prethodna tri dana APSOLUTNO DOMINANTNA

Televizija Pink je tokom petka bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u subotu i nedelju bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu... među ženskom publikom..... među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.... među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.... među gledaocima sa teritorije Beograda... među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.... kao i među urbanom populacijom.
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Elita 9: Gledanje snimaka – 16 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Pitanja novinara – 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 30 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Specijalni osmomartovski zadatak – 29 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 34 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Specijal – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma
Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:
Ekskluzivno – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 17 odsto ženskog auditorijuma
Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu
Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote bilo je vaš izbor! Pinkove zvezde su od konkurencije bile ubedljivo gledanije u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, dok su među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina bile više nego duplo gledanije od konkurencije. U periodu merenja gledanosti posle 2 ujutru, Pinkove zvezde pratilo je 27 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 30 odsto ženskog auditorijuma. Sa blizu 900.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su 4. emisija sa najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama
Milionski auditorijum bio je uz najgledaniju emisiju o poznatima Premijera: Vikend specijal
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je sa 15 odsto televizijskog auditorijuma ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama
Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik
Novo jutro – 16 odsto televizijskog auditorijuma
Novo vikend jutro je sa više od 800.000 gledalaca bilo 5. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji
Milionski auditorijum pratio je govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića na predstavljanju nacionalne strategije Srbija 2030
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena
Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!
Autor: Iva Besarabić