Daleko ispred konkurencije! Televizija Pink i tokom prethodna tri dana APSOLUTNO DOMINANTNA

Televizija Pink je tokom petka bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u subotu i nedelju bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu... među ženskom publikom..... među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.... među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.... među gledaocima sa teritorije Beograda... među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.... kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 16 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 30 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Specijalni osmomartovski zadatak – 29 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 34 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Specijal – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Ekskluzivno – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 17 odsto ženskog auditorijuma

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote bilo je vaš izbor! Pinkove zvezde su od konkurencije bile ubedljivo gledanije u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, dok su među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina bile više nego duplo gledanije od konkurencije. U periodu merenja gledanosti posle 2 ujutru, Pinkove zvezde pratilo je 27 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 30 odsto ženskog auditorijuma. Sa blizu 900.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su 4. emisija sa najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Milionski auditorijum bio je uz najgledaniju emisiju o poznatima Premijera: Vikend specijal

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je sa 15 odsto televizijskog auditorijuma ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Novo vikend jutro je sa više od 800.000 gledalaca bilo 5. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Milionski auditorijum pratio je govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića na predstavljanju nacionalne strategije Srbija 2030

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Iva Besarabić