NA LIDERSKOJ POZICIJI: Televizija Pink je i tokom dana vikenda bila najgledanija u Srbiji

Televizija Pink je tokom vikenda bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 16 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 14 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 17 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Ekskluzivno – 14 odsto ženskog auditorijuma

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote bilo je vaš izbor! Pinkove zvezde su od konkurencije bile ubedljivo gledanije u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina, dok su među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina bile skoro duplo gledanije od konkurencije. U periodu merenja gledanosti posle 2 ujutru, Pinkove zvezde pratilo je 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 23 odsto ženskog auditorijuma. Sa više od 900.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su 5. emisija sa najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Milionski auditorijum bio je uz najgledaniju emisiju o poznatima Premijera: Vikend specijal

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Emisija posvećena lokalnim izborima je sa skoro 1.200.000 gledalaca bila najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je bilo ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Milionski auditorijum pratio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića na gradilištu EXPO 2027...

...kao i obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz prostorija Srpske napredne stranke

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Autor: A.A.