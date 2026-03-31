ZVANIČNO NAJGLEDANIJA: Televizija Pink i u jučerašnjem danu daleko ispred konkurencije

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od komercijalnih televizija bila gledanija među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Ulazak Stanije Dobrojević u Elitu 9 pratio je milionski auditorijum! Vanredno ubacivanje pratilo je 27 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 30 odsto ženskog auditorijuma. Ulazak Stanije Dobrojević u Elitu 9 zauzeo je 5. mesto na listi najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je obraćanje predsednika Aleksandra Vučića nakon razgovora sa predsednikom Putinom

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Autor: S.M.