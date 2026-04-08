MITROVIĆ KUPIO TV ALFA: Za par dana PREUZIMA još jednu televiziju! Željko progovorio o problemu sa BH Telekomom: Mi smo kao HIDRA kad nam odseku glavu, izrastu nam tri!(VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, potvrdio je danas veliku regionalnu akviziciju kupovinom sarajevske TV Alfe. U otvorenom obraćanju, Mitrović je objasnio pozadinu sukoba sa BH Telekomom, najavio kupovinu još jedne televizije i otkrio kako će izgledati program nove TV Alfe.

Nakon što je saradnja Pinka sa BH Telekomom prekinuta posle 13 godina, Željko Mitrović je reagovao munjevito. Umesto povlačenja, usledila je još jača ofanziva na tržište Bosne i Hercegovine.

„Odseku nam glavu, izrastu tri“

Komentarišući poteze BH Telekoma, koje vidi kao pokušaj opstrukcije i onemogućavanja gledaocima da prate najpopularnije kanale, Mitrović je poslao jasnu poruku:

- Mi smo kao hidra, kad nam odseku glavu, izrastu nam tri! To je naša strategija. Na svaki pokušaj blokade odgovorićemo trostruko većim prisustvom - poručio je Mitrović.

On je ekskluzivno potvrdio da je kupovina TV Alfe samo prvi korak, te da će u narednih nekoliko dana portfolio kompanije biti bogatiji za još jednu televizijsku stanicu, čime će Pinkova ponuda u BiH biti jača nego ikada pre.

Nova vizija TV Alfe: Moderan program i vrhunska tehnologija

Mitrović je detaljno objasnio i planove za novoformiranu televiziju u Sarajevu. Prema njegovim rečima, TV Alfa neće biti samo lokalni emiter, već moderna medijska kuća:

Kompletna rekonstrukcija: Očekuju se velika ulaganja u tehniku i scenografiju.

Programski koncept: TV Alfa će emitovati najpopularnije Pinkove formate, ali će zadržati i razvijati sopstvenu produkciju prilagođenu lokalnom tržištu.

Integracija sa Apollonom: Gledaoci će imati mogućnost interakcije i praćenja sadržaja putem najsavremenijih platformi.

Apollon ruši rekorde: Cilj je 100.000 korisnika

Dok traje medijsko preslagivanje na kablovskim mrežama, aplikacija Apollon beleži istorijske rezultate. Za manje od nedelju dana, preko 10.000 ljudi u BiH je preuzelo aplikaciju kako bi nastavili da prate sve Pinkove kanale bez ograničenja.

Rast je neverovatan. Sa ovakvim trendom, uskoro ćemo preći brojku od 100.000 korisnika. Ljudi žele kvalitetan sadržaj i mi smo tu da im ga pružimo na najlakši mogući način, za samo 4 evra mesečno - istakao je Mitrović, dodajući da tehnologija koju Pink donosi (poput 360° kamera u "Eliti") predstavlja budućnost televizije.

POVEZANE VESTI

Društvo

PINK I BH TELEKOM PREKIDAJU SARADNJU! Mitrović poručio: Sami sebi nanose štetu! Ovo će se proučavati u udžbenicima! Ponudićemo alternativna rešenja na

TV

'DRAGI MOJI BOŠNJACI, NEĆE NAS POSVAĐATI, JA SAM VEČITI JUGONOSTALGIČAR!' Željko Mitrović odgovorio na potez BH Telekoma da skloni 70 kanala Pinka: ST

Domaći

Željko Mitrović u Hit tvitu: Sve odluke koje smo donosili srcem su nas koštale glave, a sve odluke koje smo donosili razumom su bile dobre (FOTO+VIDE

Domaći

OVO SE NE PROPUŠTA! Željko Mitrović najavio spektakularno otvaranje Elite 9 - Trbušni ples sa Tošom, spaljivanje, tverkovanje.... NE PROPUSTITE, VEČE

Politika

'Valjda je to naučio od njegovog prijatelja Šolaka' Mitrović odgovorio Konakoviću povodom skandalozne odluke o izbacivanju 70 Pinkovih kanala iz ponud

Showbiz

ŽELJKO MITROVIĆ SAOPŠTIO LEPE VESTI! Vlasnik Pink Media Grupe ponovo postao deda - dobio unuka Vukana (VIDEO)