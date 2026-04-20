REGIONALNA DOMINACIJA JE POČELA! 'HIDRA ŽEKS' NE STAJE: Kupio sarajevsku TV Alfu, najavio kupovinu još jedne televizije, i krenuo u TOTALNU OFANZIVU! (VIDEO)

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović ponovo je uspeo da baci ceo region u trans svojom najnovijom objavom na Instagramu!

Nakon raskida saradnje sa BH Telekomom, Željko Mitrović je krenuo u nikad jači protivudar i povukao potez koji je apsolutno osigurao dostupnost Pinkovih kanala svakom domu u BiH – putem aplikacije APOLLON!

Nakon ovog digitalnog trijumfa, usledio je novi protivudar – zvanična potvrda o preuzimanju sarajevske TV Alfe! Mitrović je šokirao javnost i informacijom da se tu ne zaustavlja, jer je proces kupovine još jedne televizije u Bosni i Hercegovini uveliko u toku, čime se njegova medijska mreža širi nezaustavljivom brzinom.

Ovim povodom Željko se oglasio na svom Instagram profilu, gde je uz snimak koji je zapalio mreže, objavio i detalje svoje nove strategije:

"Kupio sam televiziju ALFA u Sarajevu, u toku je proces za kupovinu još jedne televizije u BiH! Od večeras od 20 h prva zajednička emisija u koprodukciji tv ALFA i tv RED! Emisija se bavi najnovijim dešavanjima u Eliti, a zove se “Pitao BiH za druga” P.S. Ovaj video je prikaz, kako ja, kao neko ko mnogo voli Sarajevo, vidi najnovije rasplet događaja posle raskida saradnje između BH Telekoma i Pink Media Grupe! - napisao je Mitrović.

Kao što je i najavio, gledaoci u Bosni i Hercegovini neće morati da čekaju na nove sadržaje.

Večeras od 20 časova, u okviru velike koprodukcije TV Alfe i TV RED-a, startovala je emisija "Pitao BiH za druga". Ovaj format će se direktno baviti najskandaloznijim i najnovijim dešavanjima iz rijalitija "Elita", spajajući prepoznatljiv stil RED televizije sa novom energijom koju donosi TV Alfa.

Uz ove velike vesti, Mitrović je lansirao i vizuelni spektakl kakav se retko viđa – AI video u kojem on, u pravom akcionom maniru, "krstari" ulicama gradova u BiH.

Međutim, prava "bomba" su stihovi pesme koja prati video, a kojom Žeks direktno odgovara na sve pokušaje blokade:

„Hidra, Žeks je Hidra opet kida. Kao hidra postali smo mi, odseku nam jednu glavu izrastu nam nove tri. E pa zato kada sečeš vrlo dobro pazi, ova nova hidra Žeks opet jako gazi... Nema mira kad se dira i tad se Apolon bira, ljubav samo ljubav uvek ljubav reši sve, zato biraj Pink, Apolon, a sad tu je i Alfa TV...“

Dok konkurencija pokušava da ga ograniči, Mitrović je još jednom pokazao da njegova strategija ne poznaje prepreke – tamo gde drugi vide kraj, on vidi priliku za trostruki rast i još jaču vezu sa publikom u Sarajevu!

Autor: D.S.