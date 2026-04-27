I U VIKENDU ZA NAMA BILI SMO NAJGLEDANIJI! Ružičasta televizija uvek na tronu

Televizija Pink je tokom petka i subote bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u nedelju bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Emisija Elita 9: Gledanje snimaka je sa 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Elita 9: Pitanja novinara – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 24 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 28 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 38 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 17 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote bilo je vaš izbor! Pinkove zvezde su od konkurencije bile ubedljivo gledanije u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, dok su Pinkove zvezde među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina bile skoro duplo gledanije od konkurencije. Sa blizu 900.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su emisija sa ubedljvo najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Milionski auditorijum bio je uz najgledaniju emisiju o poznatima Premijera: Vikend specijal

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je tokom vikenda bilo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Milionski auditorijum pratio je razgovor predsednika Aleksandra Vučića na plenarnoj sednici tokom Međunarodne konferencije o globalnoj politici...

... kao i izjavu predsednika Aleksandra Vučića za medije iz Santija

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Autor: Jovana Nerić