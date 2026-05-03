POLA MILIONA DINARA I NADA ZA BOLJU BUDUĆNOST! Željko Mitrović nastavio humanitarnu akciju i obradovao porodicu Adžić sa ČETVORO DECE - Do kraja godine će obići čak 250 domova (VIDEO)

Dok su im drugi okretali glavu, vlasnik i direktor Pink Media grupe Željko Mitrović, porodici Adžić iz čačanskog sela Miokovci, pružio je ruku prijateljstva, podrške i solidarnosti.

Ova porodica sa četvoro dece, od kojih najmlađa Nikolina ima svega nekoliko meseci, živi u kući punoj vlage, bez krova, skoro i bez nameštaja, a dedina penzija jedina su im novčana primanja.

Nakon borbe sa velikim izazovima, sumornu svakodnevicu Adžićima je promenio Željko Mitrović, koji je sa suprugom Milicom doneo poklone, ali i pola miliona dinara.

- Evo da podelimo poklone. Ovo su neke potrepštine za kuću i pola miliona. To ćemo uručiti majci, ja preferiram žene, jer bolje raspolažu novcem. Imate tu pola miliona. Poenta je da ovoj dečici učinimo detinjstvo srećnijim i boljim - rekao je Mitrović.

- Gledamo da sačuvamo to selo koje danas neku vrednost ima.Pradedovinu, dedovinu. Da sačuvamo Srbiju. Nije bitno čija je livada, bitno je čije su ovce. Tako je uvek bilo. A sad, hvala vama što vi gledate. Ja sam zadovoljan državom u kojoj živim. I zahvaljujući ovom miru koji mi imamo od strane njenog vođstva. Ja ne bih sutra bilo kada dovodio u pitanje to - zahvalio se domaćin.

Mitrović je istakao da država čini dosta kako bi pomogla najugroženijima, ali da privrednici kojih ima dosta u Srbiji i koji ostvaruju značajan profit, takođe treba da se uključe u ovakve humanitarne akcije.

- Mene je pokrenuo prilog. Bili su neki izbori lokalni i vidim Darka u Negrišorima. I rekoh, zašto ja nisam tamo? Odavde mi je dedovina. Tu mi je pradeda rođen. Tu mi je deda rođen. Tu mi je rođen otac, stričevi, tetke. Imamo stvarno državni vrh koji radi maksimalno. Druga stvar, mora BDP da se još podigne da bi i socijalni programi bili veći. Ali do tada… Ima toliko privrednika koji stvaraju velike profite - rekao je Mitrović i dodao:

- Mi ovo i radimo javno samo zbog toga da nekako pobudimo i ostale da počnu. I još sam sada ponudio da svima učinimo da sve bude javno, da ih prikažemo na televiziji. Zato što je to dobro prikazivati. Zato što se spiralno krene i počnu i drugi da slede neke primere. Nije da nije krenulo. I ja gledam to po ovim ustanovama za brigu o deci bez roditeljskog staranja, u kojima ja brinem već 20 godina. Vodim ih i na letovanje i na zimovanje. Ali moram da kažem, u zadnjih nekoliko godina pojavio se znatno veći broj privrednika koji pomažu te ustanove. Tako da koristim priliku da se zahvalim i njima - rekao je Mitrović.

Detinjstvo je roditelj buduće ličnost, a uz humanitarne akcije Željka Mitrovića i ova deca će imati bezbrižnije dane i sve što im je potrebno.

Vlasnik Pink Media grupe sebi je dao veliki zadatak, da do kraja godine usreći ukupno 250 porodica u našem regionu.

Autor: Iva Besarabić